Kunstschilder Marcel Beeckman (80) schildert 60 jaar en opent atelier ter gelegenheid van dubbele verjaardag

11 april 2019

17u10 1 Lede In de Smetledestraat op de grens van Lede met Serskamp kan je kunstschilder Marcel Beeckman nog geregeld aan het werk zien voor zijn schildersezel. “Ik stop niet. Daarvoor beleef ik te veel plezier aan het schilderen”, vertelt de man die net 80 kaarsjes mocht uitblazen en intussen 60 jaar als kunstschilder aan de slag is.

Nochtans schilderde Marcel niet zijn volledige leven. “Al scheelde het niet veel. Ik startte op mijn twintigste, maar heb, nadat mijn zoon Luc in 1987 verongelukte en het overlijden van mijn vrouw Denise in 1996, bijna tien jaar geen penseel meer aangeraakt. Het lukte gewoon niet”, vertelt Marcel. Voorbestemd om schilder te worden, was hij evenmin.

Moeilijk leven

“Ik kende een moeilijke jeugd. Tijdens de oorlog verbleef mijn vader in Duitsland en groeide ik op bij mijn moeder. Zij overleed later toen ik nog heel jong was.” Op 14-jarige leeftijd werd Marcel zelf erg ziek. Hij was drie jaar bedlegerig. Een periode waarin hij met pentekeningen aan de slag ging. De vader van Marcel, een succesvol architect, wou dat zijn zoon in zijn voetsporen trad. “Iets dat ik niet zag zitten en waardoor ik me stevig van hem afzette. Mijn tekeningen waren nochtans niet slecht”, geeft hij toe. “Maar in de lijn lopen, was niks voor mij.” Toen hij voor zijn legerdienst was afgekeurd, belandde hij in 1958 voor een onderhoudsbaantje op de wereldexpositie in Brussel.

Drieduizend werken

Een jaar later gaf hij zijn eerste expositie in het oud gemeentehuis van Smetlede. “En al mijn werken waren meteen verkocht. Het betekende de start van een leven als kunstschilder.” Een leven waarin hij meer dan drieduizend werken maakte. “Zelf heb ik ze nooit geteld, maar ik kende wel een aantal heel productieve periodes.” De beginjaren waren nochtans niet eenvoudig. “Met zeven kinderen was het belangrijk om werken te verkopen.” De indrukwekkendste reeks uit zijn beginjaren, deed de man echter nooit van de hand. “Geïnspireerd op het boek ‘Waar de sterre bleef stillestaan’ van Felix Timmermans maakte ik in 1970 een dertigdelige reeks met werkjes van 30 op 40 centimeter. Ik had ze kunnen verkopen, maar deed het niet omdat een priester die me financieel steunde vroeg om dat niet te doen. Ik heb daar wel hartzeer van gehad.”

Exposities en galerijen

Later belandden de hedendaags expressionistische werken van Marcel meer en meer in exposities en galerijen. Financiële zorgen waren er niet meer. “Ik heb immens veel exposities en galerijen gedaan. Schilderijen van mij hingen in Luxemburg, Keulen, Parijs, Limoges, Bourganeuf, Venetië, Rome en Barcelona. Op sommige momenten moest ik op drie plaatsen tegelijk zijn. Dan is het plezier er snel af.”

Vijf jaar geleden zei hij de galerijen vaarwel. Het schilderen zelf bezorgt de man wel nog veel plezier. “Het maken van een werk is voor mij veel belangrijker dan het tonen of verkopen.” Toch gooit Marcel de deuren van zijn huis en atelier ter gelegenheid van zijn dubbele verjaardag nog eens open. “Ik heb hier in huis een vijftigtal werken hangen, sommige omdat ik ze niet wou verkopen of omdat ik er te veel maakte, anderen omdat ze – wellicht in tegenstelling tot mijn betere werken – niet werden gekocht”, lacht hij.

Het atelier van kunstschilder Marcel Beeckman bezoeken kan in de maand april elke zaterdag en zondag van 14 tot 20 uur in de Smetledestraat 58 in Smetlede.