Kunstgrasveld al aan zware herstelling toe 21 april 2018

Amper twee jaar na de ingebruikname van de het voetbalplein in kunstgras aan sportcomplex De Ommegang in Lede is een serieuze herstelling noodzakelijk. "Een noodzakelijke ingreep aangezien het plein sinds september sporen en putten vertoond", aldus sportschepen Geertrui Van De Velde (CD&V). Oorzaak zou een slechte infiltratie van regenwater in de fijne steenslag fundering zijn waardoor het veld onder water blijft staan en bij bespelen schade ontstaat. "De firma zal vanaf mei op eigen kosten een drainagelaag ter waarde van 80.000 euro aanbrengen." Gelijktijdig wordt ook de wateroverlast aan de Finse piste aangepakt. Daarvoor betaalt Lede 9.300 euro. (KMJ)