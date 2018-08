Kruidenwandeling met Natuurpunt KOEN MOREAU

21 augustus 2018

15u45 0 Lede Natuurpunt Lede kijkt nu zondagmiddag 26 augustus tijdens een kruidenwandeling naar de planten die je normaal voorbij loopt.

Wie meer wil weten over weegbree, brandnetel, madeliefje, paardenbloem, Sint-Janskruid maar ook over diverse bomen, zuring, duizendblad en tal van andere planten moet om 14 uur aan de kerk van Wanzele zijn. Een herborist vertelt over de helende eigenschappen van de planten. De wandeling start om 14 uur en duurt tot 17 uur.