Kristof (47) zet hobby verder als renner en ploegleider van nieuwe wielerploeg Schollaert Cycling Team KOEN MOREAU

10 december 2018

18u19 1 Lede De liefde voor het wielrennen was zo groot voor Ledenaar Kristof Reniers (47) dat hij door het stopzetten van zijn team prompt een eigen team uit de grond stampte. “We verzamelden een twaalftal renners en voldoende sponsors waardoor we er helemaal klaar voor zijn”, vertelt de huidige Benelux-kampioen WAOD.

Het verzamelde team is alvast indrukwekkend. “En allemaal te danken aan Gunther van fietsen Schollaert die me stimuleerde een eigen team op te richten”, vertelt Kristof. Een eerste sponsor vinden was dan ook geen probleem, maar al snel volgden ook kledijfabrikant Decca uit Zottegem, Brasserie Bistro Lee uit Lede, Filtex uit Lovendegem, Woonbemiddeling Aalst, Lemmensplast Wichelen, Café/Feestzaal Hoop in de toekomst Wanzele en de firma Plastinet uit Lede.

Renner en ploegleider

Kristof combineert de taak van ploegleider met die van renner. Geen eenvoudige opgave. “Maar dankzij voorzitter Bart de Meersman en renners als gewezen profrenner Bruno Bruyere, Vlaams kampioen VWF Jimmy De Paepe, kampioen van Brabant WAOD 50+ Patrick Van Pachterbeke, Jurgen Van Impe, Johny Van Holen, Johan Verbeke, Lode Van Impe, Steven Bogaert, Jarno Verhofstadt, Rudi Rabout en Mike Vaneberg mag dat geen probleem zijn.”

De ambitie is groot. “We zullen vooral actief zijn binnen de vrije bonden zoals VWF - WAOD en ook wel bij de masters daar WAOD gaat samenwerken met cycling vlaanderen, maar ook het Benelux Kampioenschap WAOD in Wanzele staat al op onze agenda.”