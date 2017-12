Kouterhof houdt pannenkoekenslag voor gestolen grafsteen 02u33 0 Foto Frank Eeckhout Wendy en Jeremy (links) vinden het initiatief van Marnix en Tineke hartverwarmend. Lede De droeve diefstal van de grafsteen van het doodgeboren kindje van Wendy Geldof en Jeremy Vermeersen zet heel wat mensen aan om het koppel te helpen. Tineke Verhelst en Marnix De Brouwer van café Kouterhof organiseren een pannenkoekenslag.

"Het nieuws is hier ingeslagen als een bom. De haren op mijn armen gingen rechtop staan en we kregen tranen in de ogen toen we over de schandalige diefstal hoorden", vertelt Marnix. De getroffen familie is dan ook niet onbekend in café Kouterhof langs Oordegemkouter. "Sinds onze start hier komen ze langs en we hebben met hen meegeleefd toen Wendy in verwachting was en toen het hartje van de baby niet meer bleek te kloppen."





Nieuwe grafsteen

Omdat Tineke en Marnix niet aan de zijlijn wilden blijven staan, beslisten ze een pannenkoekenslag te organiseren op zaterdagnamiddag 6 januari.





"Op die manier willen we geld inzamelen zodat een nieuwe grafsteen kan worden gekocht." Wendy en Jeremy vinden de actie hartverwarmend. "Het onderzoek naar de dader(s) loopt nog altijd, maar het is echt mooi wat die mensen voor ons willen doen", vertellen ze.





Tineke en Marnix willen ook andere ouders van overleden kinderen helpen. "Het geld dat over is na de aankoop van de nieuwe grafzerk zullen we schenken aan de vzw Ouders Van een Overleden Kind (O.V.O.K.) en andere vzw's die zich inzetten voor ouders van overleden kinderen. Ook heel wat clubs uit de gemeente zijn bereid te helpen. "Dat zal nodig zijn, want we voorzien plaats voor 130 eters en mensen kunnen ook pannenkoeken ophalen." Wie gewoon wil steunen, kan dat op de speciaal geopende rekening BE98 7506 8314 5193 bij Axa Bank. (FEL)