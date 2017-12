Kosten nieuw ontmoetingscentrum blijven oplopen EERSTE RAMING VAN 500.000 EURO INTUSSEN VERVIERVOUDIGD FRANK EECKHOUT

02u33 0 Repro Moreau Tegen de zomer van 2018 zal het nieuwe ontmoetingscentrum klaar zijn voor gebruik. Lede Het prijskaartje voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Wanzele blijft toenemen. Oorspronkelijk werd het gebouw op 500.000 euro gebudgetteerd. Vandaag staat de rekening nog net niet op 2 miljoen euro. "De ruwbouw viel veel duurder uit door problemen met de fundering", verklaart Cultuurschepen Elke Meganck (CD&V). In de loop van 2018 moeten de werken klaar zijn.

Eind 2014, nog voor de start van de werken, werd het budget voor de grondige renovatie en opwaardering van het ontmoetingscentrum en speelplein van Wanzele opgetrokken tot 800.000 euro. Op het moment van goedkeuring van de werken bleek de prijs al 1,46 miljoen euro te bedragen en ook dat bedrag blijkt inmiddels onvoldoende. Een hopelijk laatste prijsstijging bedraagt ongeveer 500.000 euro.





"Dat komt omdat de ruwbouw fors duurder uitviel dan oorspronkelijk geraamd en er heel wat onvoorziene werken noodzakelijk waren", vertelt cultuurschepen Elke Meganck (CD&V).





De schepen wijst daarvoor naar problemen met de funderingswerken aan de tuinmuur van de buur, de aankoop van vast meubilair en de verplichting om plaatselijk voor een goede bereikbaarheid voor het ASTRID-netwerk van de hulpdiensten te zorgen. "Daarnaast zijn door inflatie de prijzen gestegen en werden die extra kosten ook nog eens doorgerekend in het percentage ereloon van de architect."





Repro Moreau De verbouwing van het oud gemeentehuis tot een functioneler gebouw zal voor de zomer van 2018 voltooid zijn.

Broodnodig

Ondanks de hoger uitvallende kostprijs zijn de werken wel broodnodig.





"Het oude gebouw was niet zo functioneel en niet aangepast aan de noden van vandaag. Het wordt gesloopt en op die plek komt een nieuwbouw die als ontmoetingscentrum dienst blijft doen", vertelde schepen Meganck al eerder in onze krant. Daarnaast wordt achterliggend een extra complex neergepoot om voor polyvalente en overdekte speel- en schuilruimtes te zorgen. "Dat gebouw zal zich door zijn ronde vorm en grote glazen wanden perfect integreren in het huidige speelplein, weg van de straatkant."





Alle andere bebouwingen in de vorm van blokhutten en de speeltuigen blijven op hun vertrouwde plaatsen staan.





Verkleedkledij

Naast de speelruimte wordt er ook ruimte voorzien voor verkleedkledij, speeltuigen en ander voor de speelpleinwerking noodzakelijk materiaal. Het gebouw krijgt ook een eigen keuken.





"De ruimte boven de keuken en het sanitair verbouwen we tot berging en vergaderlokaal voor de monitoren."