Koorleden Sint-Bavo allemaal terug thuis na CO-vergiftiging KOEN MOREAU

10 januari 2019

17u25 0 Lede De acht leden van het Sint-Bavokoor van Wanzele die woensdagavond omwille van koolstofmonoxidevergiftiging naar het ziekenhuis werden gevoerd, maken het goed.

Door een probleem met de zuurstoftoevoer van de verwarmingsketel in parochiezaal De Spinch werden tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Sint-Bavokoor woendagavond omstreeks 22 uur verschillende leden onwel. Brandweer en MUG-team kwamen ter plaatsen en uiteindelijk werden acht leden met drie ziekenwagens naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis en Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst gevoerd voor een eerste controle. Nadien ondergingen alle acht de slachtoffers een behandeling tegen CO-vergiftiging in de drukkamer van het OLV. Gezien het snelle ingrijpen van de hulpdiensten en de beperkte intoxicatie mochten ze allen in de loop van de nacht het ziekenhuis verlaten.