Kontenbonkers zetten portrettenmakers in de kijker 17 februari 2018

Diegenen die meestal uit beeld blijven omdat ze zelf beelden maken, worden dit jaar bewust in de kijker gezet door LKV De Kontenbonkers. "Omdat we in onze groep zelf twee fotografen hebben die zowat alles fotograferen, kwamen we op het idee de 'portrettenmakers' van Lede dit jaar eens in de kijker te zetten", vertelt voorzitter en oprichter van de carnavalsgroep Jacques 'Jacko' De Maesschalck. Naast de eigen leden Veronique Daeleman en Dirk Bruylant kregen daardoor ook de alomtegenwoordige André De Grauwe en de vaste carnavalscameraman Eddy De Wilde een mooie plek op de wagen. Een terecht eerbetoon voor mensen die zoveel werk achter de schermen verzetten en met hun beeldverslagen een prachtige herinnering levend houden aan al wat er in Lede leeft.