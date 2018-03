Komedie rond kreng met voorliefde voor Delvaux-handtassen 24 maart 2018

Toneelgezelschap Vreugd in Deugd uit Lede start het voorjaar met een komedie van Pol Anrys. In een regie van Luk Baeyens brengen twaalf acteurs 'In de Sacohe', een verhaal van een sullige schoenmaker die na zijn huwelijk met een kreng opgescheept zit die de zaak wil omtoveren tot een exclusieve Delvaux-handtassenwinkel, en een dochter en een minnaar blijkt te hebben. Bovendien zet de vrouw alles op alles om de inspectrices van de dure handtassen te overtuigen. Première in GC De Volkskring vandaag, zaterdag 24 maart, om 20 uur. Voorstellingen op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart om 20 uur. Kaarten kosten 8 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee. Reserveren via 0497/29 39 83 of reservatie@vidlede.be of via www.vidlede.be. (KMJ)