Klussers pimpen kleuterspeelplaats De Kleine Prins 31 maart 2018

Met veel helpende handen van leerkrachten, ouders en sympathisanten werd de kleuterspeelplaats GO Basisschool De Kleine Prins in Lede gepimpt. "Het vervolg van de wedstrijd 'Pimp je speelplaats' die we vorig jaar dankzij onze MOS-werkgroep wonnen", vertelt Eva D'hondt. Dit keer werd het reftergebouw in een nieuw kleurtje gestopt, kregen de kleuterspeeltoestellen en speeltrein een poetsbeurt, werden een buitenkeuken en keienbak getimmerd, een speelheuvel aangelegd, wilgenhutten ingevlochten, nieuwe ondergrond voor de speeltuin aangevoerd en heel watvoorbereidend zaai- en plantwerk verricht.





(KMJ)