Klinkaardfeesten met rommelmarkt Koen Moreau

18 juli 2018

10u26 0 Lede De buren van Klinkaard in Oordegem zorgen op zaterdag 21 juli voor een gevuld programma voor hun buurtfeest.

Om 9 uur wordt gestart met een rommelmarkt en garageverkoop. Gelijktijdig opent de feesttent. Om 17 uur speelt 'Het huisorkest' de Klinkaardfeesten muzikaal in. Om 19.30 uur verzorgen streekgenoten Dirk Bauters en Vanessa Chinitor voor een optreden. Vanaf 21.30 uur zorgt een discobar voor ambiance. Inschrijven voor deelname aan de rommelmarkt en garageverkoop via 0496/83.84.35 of Klinkaard@hotmail.com.