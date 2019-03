Klimaatspijbelaars maakten indruk: gemeente organiseert infovergadering zonne-energie voor KMO's KOEN MOREAU

22 maart 2019

15u19 0 Lede Een zonnecoach van het neutraal studiebureau ZES aangesteld door het Vlaams EnergieAgentschap staat op dinsdag 26 maart in gemeentehuis van Lede klaar voor KMO’s.

“De coach zal alle vragen over zonne-energie beantwoorden. Daarnaast is de coach ter beschikking om een pre-scan over de mogelijkheden, terugverdientijd en offertes van de in onze gemeente gevestigde bedrijven te bekijken”, luidt het. De infovergadering start om 19.30 uur. Graag voor 25 maart inschrijven via milieu@lede.be of 053/60.68.25.