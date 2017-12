Kleuters Kleinste Prins brengen kerstsfeer in rustoord 02u40 0 Foto Repro Eeckhout

Vlak voor de start van de kerstvakantie brachten de kleuters van kleuterschool GO! 'De KleinSTe Prins' uit de Broeder De Saedeleerstraat in Lede samen met de kerstman een bezoek aan het woonzorgcentrum Markizaat in Lede. De kleuters, allen in prachtige kersttenues, lieten aan de bewoners zien dat kleine kinderen een reuzegroot hart kunnen hebben. Ze gaven een spetterend optreden met dans en muziek. "De bewoners en onze kleutertjes waren laaiend enthousiast en kijken stiekem al uit naar het volgende bezoekje", vertelt juffrouw Jolien De Cooman.





(FEL)