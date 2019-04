Kleine bermbrand met hevige rookontwikkeling langs E40 ter hoogte van Oordegem KOEN MOREAU

13 april 2019

20u26 2 Lede De brandweerzone Zuid-Oost stuurde zaterdagavond iets voor 18 uur voertuigen uit de posten Aalst en Lede naar de E40.

Tussen Erpe-Mere en Wetteren werd ter hoogte van Oordegem door verschillende chauffeurs een hevige rookontwikkeling gemeld. Ter plaatse bleek in de graskant voor een betonnen afsluiting om onduidelijke reden een afvalbrandje te zijn. Dat was snel gedoofd. Door de interventie was er nauwelijks hinder op de snelweg.