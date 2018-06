Kinderen vieren feestjes als piraat of prinses MARIJKE WYNANT LEUKT VERJAARDAGEN OP MET THEMAKOFFERS KOEN MOREAU

22 juni 2018

02u46 0 Lede Verjaardagsfeestjes organiseren zonder dat het hele huis wordt afgebroken, daar heeft Marijke Wynant een oplossing voor. Zondag stelt ze tijdens een pop-up handelsbeurs in Lede haar eigen creatie voor: te huren themakoffers.

Met twee zonen van 6 en 8 is Marijke Wynant een ervaringsdeskundige als het op verjaardagsfeestjes aankomt. "Bij het laatste feestje van Wout (6) in mei wou ik eens iets anders. Aangezien hij gek is van piraten maakte ik een piratenkoffer met tal van attributen en spelletjes." Het bleek een schot in de roos. "Het verkleden alleen vonden de kinderen al geweldig en al wat er bij kwam, maakte het nog beter", lacht de creatieve mama. Door het succes groeide het idee om meer koffers te maken en die te verhuren aan mama's en papa's. Marijke begon in bijberoep en TopParty was geboren. "Naast mijn piratenkoffer is er ook al een prinsessenkoffer en een eenhoornkoffer. Minder thematisch, maar wel met legerkledij en een camouflagenet zijn een legerkoffer met geweren voor een lasershooting en een buitenspelkoffer boordevol materiaal voor minder gekende spelletjes."





Mond-tot-mondreclame

In elke koffer vind je (verkleed)materiaal voor kinderen, natuurlijke schmink, spelletjes en de benodigde attributen, kleurplaten, verhaaltjes en boekjes voor wie het rustig aan wil doen. "Elke koffer bevat materiaal voor acht kinderen, maar dat is indien gewenst uit te breiden."





Zonen Lars (8) en Wout (6) zijn de perfecte testers. "De jongens vinden de koffers geweldig en dat blijkt ook het geval bij de eerste huurders. "Ik ben nog geen twee maanden gestart, maar de mond-tot-mondreclame doet zijn werk." Het huren van een standaard koffer gevuld met materiaal voor acht kinderen kost tussen de 65 en 85 euro. "We vragen 30 euro waarborg en leveren de koffer gratis af binnen een straal van vijf kilometer. Om mama's en papa's geen extra stress te bezorgen, mag de koffer de avond voordien afgehaald worden en de dag na het feestje worden terugbezorgd."





Specifieke leeftijden

Elke themakoffer richt zich op specifieke leeftijden. "De piratenkoffer en prinsessenkoffer zijn voor kinderen van 4 tot 6 jaar, de eenhoornkoffer richt zich op 6 tot 9-jarigen en de legerkoffer is geschikt voor 7 tot 99-jarigen."





Nieuwe koffers zijn in de maak. "Tegen augustus wil ik een wellnesskoffer met een voetbad en plantaardige make-up klaar hebben voor 8 tot 11-jarigen." Kennismaken met Marijke Wynant, TopParty en de themakoffers kan tijdens de gratis toegankelijke Pop-Up Handelsbeurs in en rond zaal De Bron op zondag 24 juni van 11 tot 18 uur. Meer info op www.TopParty.be of via 0474/43.94.42.