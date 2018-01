Kinderboek voor inrichting van Senegalese schoolbib 02u26 0 Repro Eeckhout

Annemie Quintijn, Greta Van Langenhove, Chiara Coen en Lanthe Michiels uit Lede en Erpe maakten het boekje 'Frits en Fratou'. "Met het verhaal van een Belgisch jongetje dat in zijn droom in een Senegalees dorp belandt, willen we geld inzamelen om in het Senegalese Faylar een schoolbib te starten", vertelt Annemie, tevens voorzitster van vzw Hoop voor Senegal. Het boek kost 20 euro. Online bestellen via https://fritsenfatou.ecwid.com.





(FEL)