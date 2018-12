Kerstmarkt op wijkschool De Kleine Prins KOEN MOREAU

13 december 2018

18u22 0 Lede De kleuterafdeling en crèche van wijkschool De Kleine Prins langs de Broeder De Saedeleerstraat in Lede organiseren vrijdagavond 14 december vanaf 18 uur een kerstmarkt.

Voor de kleinsten is er een ‘tik tak’-voorstelling en poppenkast. Het gemengd zangkoor Amici Cantores zorgt voor sfeervolle muziek. Verder zijn voldoende drank en hapjes voorzien. De toegang is gratis en iedereen is welkom.