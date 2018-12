Kerstactie bij Radio Lede: betaal voor verzoeknummer, steun kinderen in armoede en maak kans op een citytrip KOEN MOREAU

03 december 2018

17u13 0 Lede Tot en met zondag 16 december kan bij radio Lede plaats aanvragen en het goede doel steunen. “Voor één euro draaien we jouw geliefde plaat en de opbrengst schenken we via de kerstman aan Leedse kinderen in armoede”, vertelt Ralph Iliano.

Nummertjes aanvragen kan door te sms’en nar 6638 of tijdens de live-uitzending van de Leedse Sterdagen op zaterdag 15 en zondag 16 december langs te komen aan zaal De Bron. “De verzoeknummers worden daar en tijdens de Leedse Top 100 op Kerstdag gedraaid.” Wie plaatjes koopt, steunt niet alleen het goede doel. “Op het einde van de actie verloten we tal van prijzen waaronder een bloemenboeket van bij Meander ter waarde van 50 euro, een gelaatsverzorging van 100 euro bij Babor en een citytrip ter waarde van 250 euro van bij Reizen Andy Sonck.” Meer info en luisteren via www.radiolede.be.