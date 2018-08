Kermis, rommelmarkt en vuurwerk KOEN MOREAU

28 augustus 2018

Op het dorpsplein van Smetlede valt dit weekend heel wat te beleven.

Ter gelegenheid van de kermis is er in café Roste Mon zaterdagavond 1 september een optreden van Quitny en een kermisfuif. Zondag is er van 8 tot 16 uur een rommelmarkt in de Kerkhofstraat en op Smetlededorp. Om 11 uur verzorgt Concertband Oordegem een aperitiefconcert. Optredens om 16 uur door The Gizzons en om 18 uur door Fifties Fever. Op maandag 3 september wordt de kermis om 22 uur afgesloten met vuurwerk.