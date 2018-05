Kermis in Papegem 09 mei 2018

Het kleine Papegem bij Lede profiteert van het verlengde weekend om kermis te vieren. Vrijdagavond zorgt Stormvogels Papegem vanaf 20 uur voor een belotting in het zaaltje, terwijl de Chiro gelijktijdig een Trappistenavond start in de koepel. Zaterdagavond gaat de rockband Atmid volledig Flower Power voor een stevig feestje vanaf 20.30 uur. Zondagavond kan je om 20.30 uur terecht bij Rockabilly & Surf. Afsluiten gebeurt maandag vanaf 19.30 uur met de prijsloting. Om 20 uur is er een optreden van de Vlaamse zanger Stijn en om 21 uur staat Yves Segers op het podium.





(KMJ)