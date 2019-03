Keizer Yves 30 jaar actief in de Leedse stoet en zilveren jubilee voor LKV Goedemor: “Er 25 jaar staan is voor mij de grootste trofee” KOEN MOREAU

08 maart 2019

16u02 0 Lede Keizer Yves Junius (43) neemt nu zondag voor de 30ste keer deel aan de carnavalstoet van Lede. De laatste 25 jaar is hij lid van de door hemzelf opgerichte en dit jaar jubilerende carnavalsgroep LKV Goedemor, maar bij die groep is hij nooit meer te zien. “Bij de start van Goedemor in ’95, ’96 en ’97 opende ik de stoet als prins en vanaf 2001 deed ik dat als keizer. Ik nam dus slechts drie keer met mijn eigen groep deel, maar dat die er nu 25 jaar staat is voor mij de grootste trofee”, vertelt hij.

De 67ste carnavalstoet in Lede wordt er dit jaar eentje met tal van verjaardagen. “Weet je dat het dit jaar pas de 20ste keer popverbranding is? Vroeger eindigde carnaval in Lede op zondagavond meteen na de stoet”, geeft Yves mee. Als overtuigd carnavalist stelt hij al vele jaren alles in het werk om het Leeds carnaval in leven te houden. “De nabijheid van Aalst is zowel vloek als zegen. Carnaval leeft hier in de streek, maar voor jonge mensen is de stad – waar ze meestal ook school lopen - veel aantrekkelijker. Het blijft dus knokken en vechten om jonge mensen bij ons te laten starten.”

30 jaar wagenbouwer

Zelf is Yves in elk geval het perfecte voorbeeld van gemotiveerde jeugd. “Toen ik 13 was, bouwden we met wat kameraden een soort wagen. Op mijn 43 ben ik een van de weinige overlevenden, maar ik bouw nog steeds wagens”, lacht de man. En ook dat is niet evident. De laatste 25 jaar bestede Yves ontelbare uren in het bouwen van een wagen voor zijn groep LKV Goedemor terwijl hij al bijna evenveel jaren de stoet opent ver voor zijn eigen gebouwde wagen.”

Zonder brokken

Op carnavalszondag rij ik de wagen zelf van onze loods in Bavegem naar het verzamelpunt voor de stoet. Als dat zonder brokken gebeurd is, kan ik met een gerust hart de kop van de stoet opzoeken en als keizer plaatsnemen in mijn koets.” Pas wanneer de laatste groepen de tribune passeren, ziet Yves zijn groep terug. “En als daar dan iets gebeurt, vergeet ik prompt mijn rol en ga ik met mijn schone kleren aan het repareren”, lacht hij.

25 jaar Goedemor

Zijn groep, ontstaan uit een fusie van LKV D’Oneuzeleers van Wim DeBacker, LKV Pas Op W’er Zn Ier en twee maanden later aangevuld met LKV De Snoekers, is dan ook alles voor hem. “Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit als keizer in de tribune zit terwijl mijn eigen groep er niet is.” Als tweede oudste carnavalsgroep van Lede, met 24 deelnames als grote groep en slechts zes overwinningen waarvan de laatste in 2006, is het blijven aantreden en al 25 jaar een permanente plek in de top drie een bijzondere prestatie. “Zeker als je weet dat onze groep bij de start nog een 20-tal maar vandaag slechts negen leden kent en dat we jaarlijks toch ongeveer 12.000 euro uitgeven aan onze wagens en kostuums.”

Geheim recept

Een echt toverformule of geheim recept is er niet. “Alleen niet te veel druk op winnen leggen en er voor zorgen dat we zelf tevreden aan de start komen”, luidt het. “Los van prijzen is het feit dat we er 25 jaar staan voor mij de grootste trofee van Goedemor en wellicht de reden waarom na de opstart en leerschool onder gewezen voorzitter Denis de Backer trouwe soldaten Wim Grepdon, Dirk Van de vijver en Ann De Nul al meer dan 20 jaar trouw op post zijn.”

Gewaagd protest

De (protest)thema’s van de groep waren de voorbije jaren bovendien geregeld gewaagd. “Naaktfoto’s op het strand in Bredene, een eigen bier of beslissingen van het feestcomité. Wij kennen geen taboes”, knipoogt Yves. Voor de 25ste stoet van Goedemor staan de carnavalisten stil bij de pop die in brand gestoken wordt. “Net als de eerste keer 20 jaar geleden, toen Goedemor ook een vzw werd, zorgen wij maandagavond voor de pop. Omdat die ook eens iets van de stoet zou zien, nemen we ze zondag overigens al eens mee door de straten van Lee. Zullen we eindelijk weten wat die zoal te zeggen heeft”, besluit Yves.