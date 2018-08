Kattenhater langs Grote Steenweg ? KOEN MOREAU

27 augustus 2018

09u00 1 Lede Een gezin langs de Grote Steenweg in Oordegem vond bij terugkeer van reis hun kat doodziek terug. Een tweede kat werd dood teruggevonden.

Het ziet er naar uit dat er een kattenhater aan het werk is. “Onze eerste kat werd door mijn schoonouders gevonden. Het diertje lag in coma en reageerde nauwelijks. De dierenarts kon ze net op tijd redden en hij veronderstelt, op basis van de stoelgang, dat er sprake is van vergiftiging”, luidt het. Enkele uren later vond de familie ook hun tweede kat dood terug achteraan in hun tuin. “Aan haar nek waren sporen te zien van bloed en het gras. Wellicht werd ze met een stok geslagen.” Omdat de tuin al uitgebreid doorzocht was vooraleer het dier gewonden werd en het gras onder het nog vers en proper was, veronderstellen de eigenaars dat de kat er later werd neergelegd. “We begrijpen niet wie zoiets doet en hebben klacht neergelegd bij de politie.”