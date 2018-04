Kastelen bouwen met strobalen 19 april 2018

03u04 0

De Buitenspeeldag zorgde in Lede op drie plaatsen voor spelplezier. "Voor de eerste keer plaatsen we een spelkoffer aan het speelplein achter Huize Moens en die was zonder reclame meteen in trek", luidt het bij de jeugddienst.





Aan sportcomplex De Ommegang viel eveneens heel wat te beleven. Creatiefst kwam men uit de hoek op het speelpleintje in Papegem. Dat fungeerde als alternatief voor het wegens werken afgesloten speelplein in Wanzele.





Een container gevuld met zand, een kamp met strobalen, grote ballen en een zwembadje bezorgden hier een 130-tal kinderen heel wat plezier. Jongste deelnemer in Papegem was zonder twijfel de 10 maanden oude Oskar Van Limbergen uit Impe. Die genoot samen met broertje Viktor (2), mama Stephanie en papa Klaas van het spelaanbod.





(KMJ)