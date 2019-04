Kampioenentitel en kleedkamercontainers voor FC Smetlede KOEN MOREAU

13u49 0 Lede Voetbalcub FC Smetlede is sinds dit weekend zeker voor de kampioenstitel in vierde provinciale D. Om het voortbestaan van voetbalclub FC Smetlede zal de gemeente Lede bovendien twee kleedkamerunits plaatsen aan het voetbalplein langs de Schildekensstraat.

Het gelijkspel op Melle levert FC Smetlede de kampioenstitel op. Dat resulteerde alvast in een stevig feestje. Het voortbestaan van de club wordt bovendien eveneens gevrijwaard. De gemeente investeert in twee kleedkamerunits. Elke containers zal een kleed- en doucheruimte bevatten. De kostprijs van beide containers wordt op 55.000 euro geraamd. Plaatsing is voorzien in augustus zodat alle bruikbaar is tegen het nieuwe voetbalseizoen. Hopelijk lukt dat, want de bouwvergunning voor de plaatsing moet nog geregeld worden. Sportschepen Dirk Rasschaert ziet echter geen problemen. “Het voetbalplein bevindt zich in recreatiegebied. De vergunning is dus een formaliteit”, aldus de man.