Kaas- en wijnavond voor verpleegkundestage in Benin 22 februari 2018

Met een kaas- en wijnavond zamelen zestien derdejaarsstudenten verpleegkunde morgenavond geld in voor hun buitenlandse stage. "We trekken voor drie weken naar het Afrikaanse Benin om er mee te werken aan diverse projecten", luidt het.





Zo zullen de toekomstige verplegers en verpleegsters ter plaatse werken rond ondervoeding bij kinderen, bloedtransfusie en educatie. De studenten en deze projecten steunen kan door vrijdagavond vanaf 17.30 uur naar zaal De Bron in de Kerkevijverstraat in Lede te trekken. Kaarten, ook voor een vleesschotel, kosten 15 euro. Kinderen tot 12 jaar betalen 10 euro. Bestellen kan via 0470/55.71.88. Ter plaatse aansluiten is eveneens mogelijk. (KMJ)