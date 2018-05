Jubileumtornooi 75 jaar KVC Jong Lede 26 mei 2018

02u31 0

Dit weekend viert voetbalclub KBC Jong Lede haar 75ste verjaardag. Vrijdagavond is er vanaf 18.30 uur een belotting met 750 euro prijzengeld. Zaterdag is er een jubileumvoetbaltoernooi. Dat heeft plaats op zaterdag 26 mei op het kunstgrasveld achter sporthal De Ommegang. Deelnemende ploegen betalen 75 euro en maken kans op prijzengeld van 1.000, 500 en 125 euro. Voor de kinderen is een springkasteel voorzien. Start om 10 uur. Info bij Roland Creutz via 0486/76.72.13 of roland.creutz@skynet.be. (KMJ)