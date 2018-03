Journalisten in spe bij De Kleine Prins 23 maart 2018

De kinderen van het vierde leerjaar op GO-school De Kleine Prins in Lede zetten de voorbije weken hun eerste stapjes als journalist. Juffen Bernadet en Liesbet brachten hen de basisregels bij om een goed artikel te schrijven en leerden ze onder andere de vijf W-vraagjes kennen. Daarna konden ze zelf aan de slag en schreven ze artikels over de oprichting van de leerlingenraad, de Move tegen pesten en over een zelf verzonnen uitgestorven diersoort. Daarna kwam nog een HLN-journalist langs in de klas om hen te vertellen hoe het er op de 'echte krant' aan toegaat.





(LR)