Jonge mama van drie kinderen met messteken om het leven gebracht door partner Koen Baten ADN

20 februari 2019

12u14

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 7 Lede In Oordegem, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Lede, is afgelopen nacht een 33-jarige vrouw om het leven gekomen in verdachte omstandigheden. Het slachtoffer zou door geweld omgekomen zijn.

Het koppel met drie kinderen woonde ongeveer een jaar in de straat Blekte, in Oordegem. De vrouw, een moeder van drie kinderen van 10, 11 en anderhalf jaar, zou op gruwelijke wijze om het leven gebracht zijn met een mes door haar partner, een 35-jarige man uit het Gentse. De kindjes waren op het moment van de feiten in de woning aanwezig. Zij worden opgevangen door familie.

De dader heeft zelf de politie en hulpdiensten verwittigd en wordt momenteel ondervraagd. De aanleiding voor de feiten is nog niet bekend. Politie en parket geven voorlopig ook geen details over het overlijden. De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen kan alleen meedelen dat er een incident onderzocht wordt. Na de middag volgt mogelijk meer informatie.



Er is een wetsdokter aangesteld, die een autopsie zal uitvoeren op het lichaam van de vrouw.