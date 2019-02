Jeugdraad maakt van heropstart jeugdhuis topprioriteit KOEN MOREAU

19 februari 2019

17u56 0 Lede De jeugdraad van Lede neemt een nieuwe start met Bart Heestermans (Groen) als nieuwe jeugdschepen, Diede Henderickx als nieuwe voorzitter en Maarten Malfroy als nieuwe ondervoorzitter.

Diede (19), studente ergotherapie, maakt al enkele jaren deel uit van de Leedse jeugdraad en is gekend vanwege haar engagement binnen de Akabe-scoutsgroep van Aalst, bij het gemeentelijke knutselatelier en het gemeentelijk speelplein Krawietel in Lede. Daarnaast is de dochter van Geert en Marcia ook bestuurslid van de gemeentelijke cultuurraad, begeleid ze tijdens de vakantieperiodes tal van jeugdkampen en is ze bestuurslid van de vzw Meaningfool die vanuit Herberg Koning Ezel werk maakt van ‘met humor tegen zinloos geweld’.

De jongedame barst dan ook van ambitie en plannen. “Als voorzitter zal ik samen met de Jeugdraad een werkplan opstellen voor de komende zes jaren, wil ik - en dat is een persoonlijke visie - mee bekijken op welke manier er zo snel mogelijk opnieuw een jeugdhuis kan komen en zullen we actie ondernemen om de niet-georganiseerde jeugd nauwer bij de jeugdwerking te betrekken”, geeft ze alvast mee.

In die plannen krijgt ze de hulp van ondervoorzitter Maarten Malfroy (23), zoon van schepen Geertrui Van de Velde (CD&V). Die engageert zich onder andere bij KSA Sint-Gerolf Lede.