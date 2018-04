Jenny vraagt met Facebookpagina meer aandacht voor rolstoelgebruikers 11 april 2018

02u55 0 Lede Met de actie- en Facebookgroep 'Lede rolstoelt' pleit Jenny Eeman voor meer aandacht voor rolstoelgebruikers. "We worden te veel over het hoofd gezien", stelt ze.

De werken aan het Marktplein en de onmogelijkheid om er met een rolstoel te passeren, waren de aanleiding voor Jenny om de faciliteiten in Lede in beeld te brengen. "Via mijn Facebookpagina probeer ik tips te geven en toegankelijke handelszaken - liefst met toiletten voor rolstoelgebruikers - te vinden. Een beetje uit egoïsme omdat ik het zelf nodig heb", vertelt Jenny. Toch wil ze vooral lotgenoten verzamelen om op die manier meer gedaan te krijgen van gemeentebestuur en handelaars.





Over het hoofd gezien

"Enerzijds is er de moeilijke toegankelijkheid, anderzijds bestaat er in Lede geen mindermobielencentrale zoals in de buurgemeenten. Een samenwerking zou mij, en zonder twijfel ook anderen, heel wat hulp bieden." Hoeveel rolstoelgebruikers Lede telt, is onbekend. "We worden ietwat over het hoofd gezien. Een langetermijnvisie ontbreekt." Daarom daagde Jenny alvast burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) uit voor een rolstoeltocht door het centrum. "Op die manier kunnen we hem aan de lijve laten ondervinden hoe moeilijk het is om ons in Lede te verplaatsen. Met een beetje geluk resulteert het in het verhelpen van enkele moeilijke situaties." Schepen Stijn Wille (Open Vld) toonde zich bereid de opmerkingen mee te nemen naar de seniorenraad en N-VA is eveneens bereid tot dialoog. (KMJ)