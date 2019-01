Inhuldiging speelplaats ’t Kwikstaartje sluitstuk van 12 jaar renovatiewerken KOEN MOREAU

31 januari 2019

17u41 0 Lede De renovatiewerken van basisschool ’t Kwikstaartje die startten in 2006 zijn eindelijk achter de rug. Donderdag werd de vernieuwde speelplaats plechtig geopend.

Kleutertjes die in 2006 de renovatiewerken zagen startten aan het kleuterblok met de isolatie van het dak en de plaatsing van de ramen waren er bij het officiële sluitstuk van de renovatiewerken niet meer bij. Desondanks werd de voorbije jaren hard gewerkt om de dorpsschool die intussen 190 leerlingen telt op de kaart te zetten.

“In 2012 werd het sanitair van onze kleutertjes vernieuwd, aansluitend werd een klasje en bureel ingericht in het oude kloostergebouw en in het schooljaar 2015-2016 werden de ingang van de school alsook de toiletten volledig vernieuwd”, vertelt directeur An Van Wassenhove. Nadien volgden nog een eetzaal en fietsenstalling. “En het laatste project, het vernieuwen van onze speelplaats, zit er nu ook op.” Alles samen betaalde de school 800.000 euro voor de renovatie. “Daarvan betaalden we als school zelf 300.000 euro met eigen middelen en via leningen.”

Het Onderwijspatrimonium van het Bisdom Gent deed eveneens een duit in het zakje en ook de ouderraad droeg een steentje bij. “Zij schonken ons een speeltorentje omringd door rubberen valtegels en twee voetbalgoaltjes, goed voor een kost van 6.000 euro.” De kinderen zijn duidelijk in de wolken. Iets dat ze na het officiële lintjesmoment met burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) duidelijk lieten horen met een leuk liedje en dansje. Nadien werden aanwezige ouders en kinderen nog getrakteerd op een drankje.