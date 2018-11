Indrukwekkend ochtendlijk eerbetoon door Aaricia (15) aan monument voor gesneuvelden KOEN MOREAU

11 november 2018

10u05 0 Lede Opvallend veel mensen kwamen zondagochtend omstreeks 6 uur ’s ochtends naar het dorp van Lede om het huldemoment van de 15-jarige Aaricia Kindt bij te wonen. Het meisje speelde er ‘Amazing Grace’ als herdenking aan het einde van WOI.

In de regen en op een bijzonder vroeg uur vatte Aaricia post voor de sokkel van het monument der gesneuvelden op het dorpsplein van Lede. Het monument zelf is momenteel – net op de 100ste verjaardag van de wapenstilstand aan het einde van de Groote Oorlog - in restauratie, maar werd vervangen door fotodoeken. Daar vatte Aaricia met haar chanter, het instrument waarop ze doedelzak leert spelen, plaats om op hetzelfde moment als op honderden plaatsen in de wereld het einde van een verschrikkelijke periode te herdenken.

“Bedoeling was om voor een klein publiek van enkel mijn familie, net als de Flanders Red Cross Pipe Band uit Hamme waarvan ik lid ben, een eerbetoon te spelen. Mama besliste daar anders over en zorgde voor nogal wat publiciteit”, vertelt het meisje. Daardoor trotseerden vertegenwoordigers van de 11november vriendenkring, het gemeentebestuur en andere geïnteresseerden het ochtendlijke uur en de regen. Ze waren allen getuigen van een bijzonder mooi kort en ingetogen moment waarbij Aaricia – niet echt geholpen door de regen – ‘Amazing Grace’ speelde en een bloemetje aan de voet van het monument plaatste.