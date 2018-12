Inbrekers houden lelijk huis: tal van ruiten uitgeslagen KOEN MOREAU

23 december 2018

10u46 0 Lede Een inbrekersbende heeft de voorbije dagen lelijk huis gehouden in de regio. Om binnen te raken werden stenen tegen en door de ramen gekeild.

In de Serskampstraat in Smetlede raakten de dieven net niet binnen. Wellicht werden ze opgeschrikt door de thuiskomst van de bewoners. De schade aan een glazen deur is wel indrukwekkend. Ook in de Billegemstraat en Bredestraat in Wanzele sloegen dieven op een gelijkaardige manier toe. Grote glaspartijen werden gebroken met behulp van klinkers en kasseistenen. De brandweer moest er ter plaatse komen om de ramen te dichten. Ook in de omgeving van Landries in Aaigem werd ingebroken.