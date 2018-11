Inbrekers gebruiken rookbommen om hond weg te jagen KOEN MOREAU

11 november 2018

09u49 0 Lede Zaterdagnacht waren niet alleen Sint-Maarten en zwarte piet op stap. Inbrekers sloegen op tal van plaatsen toe. Op een plek werden rookbommen gebruikt om een hond weg te jagen.

Na een relatief rustige periode lijken de inbrekers terug van weg geweest. Zaterdagavond werden bij de politie verschillende inbraakpogingen in de omgeving van de Wijmenstraat in Impe gemeld. Op minstens een plaats raakten de dieven binnen. De 101-centrale besliste om de BIN-netwerken van Oordegem en Burst-Bambrugge te activeren waarna nog meldingen uit onder andere Stichelendries in Oordegem volgden. Verschillende politieploegen doorzochten de buurt, maar de daders bleven onvindbaar. In de Ninovestraat in Burst werd eveneens ingebroken. Het is niet duidelijk of er een verband is.