Inbreker blijkt... de buurman 17 april 2018

De politie betrapte vrijdagavond rond 21.30 uur een man die in zijn eigen huis inbrak. Een buur had de politie gebeld nadat hij mannenstemmen en brekend glas hoorde in de Guido Gezellestraat in Lede. Verschillende politieploegen kwamen ter plaatse, maar uiteindelijk bleek de bewoner zelf verantwoordelijk voor de glasbreuk. Dat gebeurde om binnen te raken als alternatief voor een verloren huissleutel. (KMJ)