Inbraken tijdens feestdagen 02u50 0

Dieven verbijzelden op oudejaarsavond een garageraam om in te breken in een huis langs de Grote Steenweg in Oordegem. Daartoe werden eerst een omheining stukgeknipt en een bewakingscamera naar boven gedraaid. Het is onduidelijk wat werd gestolen. Op Kerstdag werden langs de Kluisberg in Lede al juwelen gestolen nadat een raam achteraan een huis werd opengebroken en werd ingebroken in de lokalen van de KSA in de Blikstraat. Daar werd multimediamateriaal gestolen.





(FEL)