Imker ziet levenswerk vernield door vandalen: 60.000 bijen vermoord voor enkele minuten ‘plezier’ KOEN MOREAU en RUTGER LIEVENS

08 februari 2019

16u07 0 Lede Vandalen hebben de dood van 60.000 bijen op hun geweten. Imker Peter Daelman en zijn echtgenote Veerle Viaene van ‘De kruidige bij’ uit Buggenhout zijn dan ook enorm boos. “Onze bijenkasten in het natuurgebied Geelstervallei in Lede werden allen vernield”, klinkt het.

Sinds enkele jaren staan naast het ‘boshuis’ van Natuurpunt in de buurt van de Veldekenswegen tussen Lede en Erondegem verschillende bijenkasten. “Nadat we te weinig plaats hadden bij ons thuis om de kasten te houden, gingen we op zoek naar een perfecte locatie voor onze bijen. Die vonden we midden in de natuur, waar niemand er last van heeft”, vertelt Peter. Al die tijd was er geen vuiltje aan de lucht. Tot deze week.

Vandalen kieperden er zes bijenkasten om. “Die kwamen ondersteboven te liggen waardoor ze vol liepen met water. De bijen die ondanks de winter nog sterk genoeg waren om de koude te overleven zijn daardoor allen verdronken. Ik kan het nog steeds niet geloven”, vertelt een emotionele en vooral boze imker Peter.

Klimaatopwarming

“We zijn er echt kapot van. Zoiets meemaken doet pijn”, luidt het. Peter begrijpt niet hoe iemand net in een periode van enorm bewustzijn rond klimaatopwarming zoiets kan doen. “Bijen zijn net zeer belangrijk en hun voortbestaan komt al steeds meer onder druk te staan. Mensen beseffen te weinig dat er zonder bijen geen bevruchting en ook geen eten is. Bijen zijn de kern van zowat alle leven.”

Peter en zijn vrouw Veerle, herborist en secretaris bij Natuurpunt Lede, weten niet hoe het nu verder moet. “Nieuwe productievolken aanschaffen kost ons 200 euro per volk en we zullen camerabewaking moeten voorzien om herhaling te vermijden. We weten nog niet of we dat allemaal wel willen doen en of we nog goesting hebben om hier of elders te herstarten”, vult Veerle aan. Of Peter en Veerle binnenkort naast hun kruiden nog met eigen verse honing op de markt van Buggenhout zullen staan, valt dus af te wachten.

Klacht bij politie

Wie verantwoordelijk is voor het blind vandalisme met deze bijzonder zware tol is onduidelijk. “In het verleden was er wel wat overlast door hangjongeren en werden al eens restanten van drugs gevonden, maar vernielingen gebeurden tot nu toe zo goed als niet.” Zowel Natuurpunt Lede als Peter en Veerle laten het er niet bij. Er werd klacht neergelegd bij de politie en daar is een onderzoek gestart. “Met een beetje geluk heeft iemand iets gezien. Eventuele getuigen mogen steeds contact opnemen met de politie via 053/60.64.64”, geven Peter en Veerle nog mee.