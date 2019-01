Illegale geluidsopnames gemeenteraad bezorgen bestuur rode kaken KOEN MOREAU

18 januari 2019

17u12 0 Lede Het gemeentebestuur van Lede beging tijdens de eerste gemeenteraad van dit jaar een zware inbreuk op de GDPR-wetgeving.

Tussen de verschillende raadsleden in lagen microfonen waarmee de zitting en eedafleggingen werden opgenomen. Die opnames werden later online geplaatst op de gemeentelijke website www.lede.be. Alles gebeurde zonder officiële toelating of kennisname door de gemeenteraadsleden. Bovendien registreerden de micro’s letterlijk alles. Ook private gesprekken tussen de punten door. Een regelrechte inbreuk volgens de de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in strijd met de nieuwe Europese GDPR-wetgeving.

Alle goede bedoelingen ten spijt en ondanks een nieuwe opstelling van microfoons - dit keer drie stuks centraal in de raadzaal - werd de jongste gemeenteraad niet meer opgenomen. “Eerst moeten we alle noodzakelijke formaliteiten in orde brengen, maar het is wel degelijk de bedoeling de zittingen op te nemen en de audiofragmenten publiek te maken”, aldus gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen).

Open Lede-fractieleider Stijn Wille suggereerde om de gemeenteraden, eventueel in samenwerking met Radio Lede, live uit te zenden via internet. “Zoiets is misschien interessant voor grote steden, maar voor ons is de relevantie hiervan veel te beperkt. Dit is geen prioriteit en eigenlijk is het het niet waard om de investering te doen”, aldus Maebe. De bemerking van Wille dat de meerprijs wellicht heel beperkt is gezien de opnames voor later gebruik, werd weggewuifd. Schepen Elke Meganck (CD&V) voegde wel toe dat de gemeente de opnames in eigen beheer wil houden “om in de hand te houden wat er mee gebeurt”.