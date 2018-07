Hooiduivel slaat toe in stationsomgeving en veroorzaakt regen van hooi en stro Koen Moreau

24 juli 2018

11u58 0 Lede In de omgeving van het station van Lede zorgde een mini-draaikolk er maandagmiddag iets voor 16 uur voor dat plots heel wat hooi neerkwam in tuinen en op daken. Het gevolg van een ‘hooiduivel’.

“Zo een ‘hooiduivel’ ontstaat bij extreem hete temperaturen wanneer de temperatuur een op zeer precieze plaats veel sneller stijgt dan in de directe omgeving”, verklaren meteorologen het verschijnsel. Doordat de hete lucht opstijgt, wordt koelere lucht aangezogen om de ontstane leegte te vullen. Hierbij ontstaan beperkte wervelingen in de lucht waarbij zand, droog gras of hooi kunnen meegezogen worden. “Het fenomeen is over het algemeen vrij klein, maar kan soms iets grotere proporties aannemen.” In onze regio zijn er tot nu toe zo goed als geen meldingen van ‘hooiduivels’. In Nederland werd het natuurfenomeen de jongste dagen wel meermaals gemeld.