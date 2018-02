Honderden huizen urenlang zonder water 21 februari 2018

Door een fout manoeuvre tijdens de werken aan de Grote Steenweg in Oordegem kwamen gisteren honderden gezinnen urenlang zonder water te zitten. De breuk die veroorzaakt werd, zorgde er voor dat vanaf 14 uur op heel wat plaatsen geen water meer uit de kraan kwam. Toen in de vooravond bleek dat de herstelwerken langer dan voorzien zouden duren, werd beslist een waterbedeling te organiseren. "De kant van Smetlede zou in principe voor middernacht terug water moeten hebben. Inwoners tussen de N9 en E40 zullen tot morgenochtend geduld moeten hebben", vertelde burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) gisterenavond. (KMJ)