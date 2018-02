Hoging afgesloten vanaf maandag 16 februari 2018

Oordegem





De Hoging in Oordegerm is vanaf maandag 19 februari afgesloten voor het verkeer. De Hoging is de straat van aan de brug in Vlierzele (Roomstraat/Sint-Fledericusstraat) naar de N9 (Oude Brusselsesteenweg) in Oordegem toe. Ter hoogte van de spoorwegbrug in Hoging wordt een dwarsing gemaakt door de rijweg, voor een riolering- en wegenwerk in opdracht van Infrabel (waterhuishouding langsheen de spoorweg Brussel-Oostende) op het grondgebied Oordegem. Op het grondgebied Vlierzele ter hoogte van de brug onder de E40 wordt voorsignalisatie geplaatst om de werken in Hoging aan te kondigen. De werken moeten klaar zijn op vrijdag 23 maart. (FEL)