Hippe wijn- & cocktailbar aan vernieuwde markt KOEN MOREAU

31 augustus 2018

14u41 0 Lede Café De Regent aan het marktplein van Lede onderging een totale metamorfose. Voortaan staat Vicky Van Geem (47) er achter de toog van Barolo. Een hippe wijn en cocktailbar.

Zelfde uitbater, nieuwe café. Het is eens wat anders. “De jeugd is tegenwoordig niet meer content met een Duvel of een pint. Ze drinken minder, maar willen vooral iets lekkerder. Iets waar ik graag op in speel”, vertelt Vicky. Zelf baat ze intussen 18 jaar op dezelfde plek café uit op het dorp van Lede. “Eerst elf jaar als zware dorpstaverne waar gerookt, gegeten en gedanst werd. De laatste zeven jaar vormde ik de Regent om tot een gezellig dagzaak met koffie en pannenkoeken, maar tegenwoordig doet iedereen dat hier”, lacht ze.

Gat in de markt

Vicky vond zichzelf daarom opnieuw uit. “Ik heb lang getwijfeld of ik zou stoppen of de sprong wagen, maar uiteindelijk ben ik overtuigd van dit gat in en naast de markt”, knipoogt ze. Haar inspiratie haalde Vicky in Italië. “En daardoor kan je nu op het dorp van Lede Spritz, gin, cocktails, alcoholvrije mocktails, verschillende soorten wijnen per glas of fles, fingerfood, crostini’s, mixes en spaghetti vinden en door de vernieuwingswerken kan ik ook een gezellig terras zetten wat aardig meegenomen is.” Een concept dat aanslaat. “Mijn cliënteel is op slag een pak jonger geworden, maar ouderen blijven uiteraard eveneens welkom. ” De openingsuren zijn wel fel gewijzigd. “Voortaan ben ik op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 14 uur. De marktdag, voor de werken hier twee jaar geleden startten de beste dag, open ik ook van 9 tot 18 uur.”