Hevige schouwbrand 27 april 2018

De brandweer had in de nacht van woensdag op donderdag heel wat werk aan een schoorsteenbrand in de Bredestraat in Wanzele. "Het doven duurde meer dan twee uur en we moesten op de zolder gaten in de schoorsteen kappen", vertelt luitenant Peter Dreelinck. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. (KMJ)