Herneming Wanzeelse film 'De optimisten' in GC De Volkskring KOEN MOREAU

05 december 2018

18u36 0 Lede Het resultaat van de filmopnames die de Wanzeelse Kineasten vorig jaar maakten, wordt op zondagnamiddag 9 december nogmaals vertoond in GC De Volkskring in Lede.

Aan de film ‘De optimisten’ werkten heel wat streekgenoten mee, waardoor het verhaal over een probleem in een klein dorp in de jaren 60 bij de ‘Vrouwenbond’ nogmaals te bekijken is. De voorstellingen in 2017 waren in een mum van tijd uitverkocht, waardoor nu voor een herneming wordt gekozen. De vertoning start om 15 uur. Een toegangskaart kost 5 euro per persoon. Bestellen via www.vwk.be/tickets, 0492/84.97.25 of 0495/94.17.43.