Herinrichting kerkhof 23 januari 2018

02u47 0

Na de 'make-over' van het kerkhof in Lede wordt ook het kerkhof langs de Langehaag in Impe aangepakt. "Vanaf deze week starten we met de heraanleg", laat de gemeente weten. Concreet worden oude en kapotte struiken verwijderd, bodembedekkers aangeplant en de paden opnieuw aangelegd. "Op die manier kiezen we voor een groene, onderhoudsvriendelijke en duurzame begraafplaats." (KMJ)