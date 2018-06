Heraanleg marktplein op schema 23 juni 2018

Schepen van Openbare Werken Robert De Mulder (CD&V) verzekert dat de heraanleg van het marktplein van Lede perfect op schema zit.





"Er was even een moeilijk periode, maar die achterstand is volledig weggewerkt", legt de schepen uit. Dat er hard gewerkt wordt, kan je ook wekelijks zien op de compilatievideo's 'Deze week in Lede', gemaakt door marketingfirma WisCan.





De Leedse burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) garandeert dat de geprikte datum van vrijdagavond 31 augustus behouden blijft voor de feestelijke opening van het vernieuwde marktplein.





