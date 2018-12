Hartverwarmende actie brengt licht in de straten: 1.500 deelnemers vormen ketting met evenveel kaarsjes KOEN MOREAU

19 december 2018

20u14 0 Lede Wie woensdagavond door de straten rond het Stella Matutinacollege, de Vrije Lagere School kleuterschool Morgenster liep kreeg spontaan een warm gevoel. Bijna 1.500 kaarslichtjes vastgehouden door evenveel mensen toonden dat het belangeloos samenbrengen van mensen ook in Lede mogelijk is.

“Het idee kwam oorspronkelijk van mijn zus Helga en zij had het idee om het licht net als de kinderen te laten groeien van de kleuterschool, langs de lagere school naar de secundaire school”, vertelt Anneleen De Schrijver. Beide zussen gingen samen met Yentl Cornelis en tal van andere helpende handen aan de slag om tijdens de Warmste Week met de kaarsverkoop centen in te zamelen voor de vzw Welzijnsshakel, Hoop voor Senegal, Bednet en de vzw Ananda. “Het resultaat was prachtig en we schatten dat we door de enorme opkomst ongeveer 5.000 euro zullen kunnen schenken”, besluiten de organisatoren.