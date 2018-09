Hans Sonck (ex-CD&V) duwt N-VA-lijst KOEN MOREAU

05 september 2018

18u02 0 Lede Na een rustperiode van zes jaar wordt Hans Sonck (63) opnieuw politiek actief. Hij ruilt het lijstduwerschap van CD&V in 2012 wel in voor dezelfde plek bij N-VA. Een mooie aanwinst voor die partij.

Sonck heeft dan ook 40 jaar ervaring in de lokale politiek als gemeenteraadslid, lid van de milieuraad en lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Van die laatste was hij een tijd voorzitter. Of de man net als 12 en 6 jaar geleden opnieuw voor een opvallende campagne gaat, is nog niet beslist. "Destijds reed ik al met een groot potlood en een reuzegrote lucifer ter ondersteuning van mijn slogan 'Kies Sonck voor een vonk' rond. Er is niet veel tijd meer, maar misschien bedenk ik nog wel iets", vertelt de man. De slogan van de vonk neemt hij overigens meer naar N-VA. "Want dat is nu eenmaal waar ik voor sta."