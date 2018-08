Handelaars Grote Steenweg N9 rollen rode loper uit na einde werken KOEN MOREAU

31 augustus 2018

14u49 2 Lede Om het einde van de werken aan de Grote Steenweg N9 te vieren en de klanten duidelijk te maken dat hun zaken terug vlot bereikbaar zijn, rollen de handelaars van Oordegem op zaterdag 1 en zondag 2 september de rode loper uit.

Heel wat zaken voorzien speciale acties en de gemeente schonk elke zaak langs de steenweg zes flessen bubbels om klanten te trakteren. “We zijn blij dat we deze nare periode van anderhalf jaar kunnen afsluiten en danken de klanten die ons tijdens de werken trouw bleven”, aldus de handelaars. Zondag 2 september is er om 15 uur nog een receptie in de Sint-Martinuszaal langs de steenweg voor alle inwoners van Oordegem.