Grote Steenweg (nog) niet klaar door tekort aan asfalt 17 juli 2018

02u43 0 Lede De plannen om nog net voor de start van het bouwverlof het laatste deel van de Grote Steenweg in Oordegem te asfalteren, zijn uitgesteld. Die werken zullen nu van woensdag 8 tot vrijdag 10 augustus uitgevoerd worden.

Het uitstel is vervelend voor winkeliers en bedrijven die hun verlofperiode afgestemd hadden op de oorspronkelijke planning. "Het gaat om een samenloop van omstandigheden", zegt Eli Desmedt van Vlawebo, de federatie van Vlaamse wegenbouwers. "Traditioneel zijn er in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen veel wegenwerken. Daarnaast is het al een hele tijd goed weer, waardoor er alle dagen geasfalteerd kan worden. Daarom is de vraag naar de grondstoffen ook erg groot. Bovendien zijn er in Frankrijk stakingen geweest die de productie vertraagd hebben."





Voor Oordegem zou de vertraging beperkt blijven. "De aannemer beloofde op dinsdag 7 augustus te beginnen met de aanleg van de grondlaag", zegt schepen van Openbare Werken in Lede Robert De Mulder (CD&V). "Op woensdag 8 augustus volgt de toplaag en de markering vanaf de Beekstraat tot voor de Pontweg. Dit gebeurt in één keer over de volledige breedte van de rijweg, en dus gaat de N9 in beide richtingen drie dagen dicht." (KMJ)